Konferenca: Univerzalne rešitve za uvedbo skrajšanega delovnika ni

Ljubljana, 8. junija - Morebitna uvedba možnosti skrajšanega polnega delovnika na 30 ur, ki jo predvideva koalicijska pogodba, bo terjala veliko pogovorov. Univerzalne rešitve za vse panoge in podjetja namreč ni, ponekod to sploh ni mogoče. Bodo pa delodajalci, ki bodo ponujali to možnost, bolj privlačni, je bilo mogoče slišati na sklepni konferenci projekta Men in Care.