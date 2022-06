Evropska komisija od WhatsAppa terja pojasnila glede posodobitev pogojev uporabe

Bruselj, 8. junija - Evropska komisija in evropska mreža za sodelovanje na področju varstva potrošnikov sta v današnjem pismu pozvala družbo WhatsApp, da odpravi pomisleke glede pogojev poslovanja in politike zasebnosti ter potrošnikom jasno obrazloži svoj poslovni model. WhatsApp ima mesec dni časa, da dokaže, da so njegove poslovne prakse skladne s pravom EU.