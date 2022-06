V SDS ostri do prvih kadrovskih potez nove vlade

Ljubljana, 8. junija - V SDS so kritični do prvih kadrovskih potez vlade Roberta Goloba, pa tudi do zahteve, da ministrstva pripravijo pregled vseh zaposlitev od 1. januarja 2020. Poslanec SDS Zvonko Černač poudarja, da zlasti pri slednjih ni jasno, čemu bo namenjen, Slovenija pa bi morala izkoristiti ves kadrovski potencial, ki ga ima, saj jo čakajo veliki izzivi.