V Evropski federaciji zdravnikov slovenski enotni plačni sistem označili za posebnost

Ljubljana, 8. junija - Evropska federacija zdravnikov v delovnem razmerju (FEMS) je ocenila, da je slovenska praksa enotnega plačnega sistema v javnem sektorju brez primere v razvitih evropskih državah, so sporočili iz Fidesa. To pa po oceni FEMS predstavlja breme za urejanje plač zdravnikov in zobozdravnikov ter Fidesu krati pravico do pogajanj.