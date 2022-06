Četverica velesil v IAEA predlagala obsodbo Irana

Dunaj, 8. junija - ZDA, Velika Britanija, Francija in Nemčija so Mednarodni agenciji za jedrsko energijo (IAEA) posredovale predlog, s katerim želijo obsoditi Iran zaradi njegovega nesodelovanja z agencijo, so v torek sporočili njihovi diplomati. Hkrati so države tudi pozvale Iran, naj sprejme predloženi sporazum za omejitev svojega jedrskega programa.