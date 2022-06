Preboldski Bisol lani z upadom prometa

Prebold, 11. junija - Preboldski Bisol, ki se ukvarja z razvojem, proizvodnjo in prodajo sončnih panelov, je lani zabeležil od pet do 10 odstotkov nižji promet kot leto prej, ko ga je bilo za več kot 42 milijonov evrov. Koliko dobička so lani ustvarili, v Bisolu niso razkrili. Za letos vodstvo družbe napoveduje rekordne poslovne rezultate.