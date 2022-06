Evropske borze uvodoma pod gladino

London/Frankfurt/Pariz, 8. junija - Indeksi na evropskih borzah so danes uvodoma zdrsnili pod gladino. Vlagatelji so si sicer oddahnili zaradi odprave strogih protikoronskih ukrepov na Kitajskem, ki so v zadnjih mesecih dušili gospodarstvo, a skrbi še vedno povzročata visoka inflacija in vojna v Ukrajini. Ta teden bodo pozorni na zasedanje sveta Evropske centralne banke.