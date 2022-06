Novomeški Dom starejših občanov bogatejši za rehabilitacijske prostore

Novo mesto, 8. junija - V Domu starejših občanov v Novem mestu so danes uradno predali uporabi nove prostore za rehabilitacijo, ki so jih uredili na prenovljenem podstrešju. Za naložbo je dom odštel nekaj več kot 630.000 evrov. Nekaj več kot desetino omenjene naložbe so pokrili z donacijama farmacevtske družbe Krka in nekdanje stanovalke tega doma.