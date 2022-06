Raziskava: Ponaredke namerno kupi 37 odstotkov Slovencev

Ljubljana, 8. junija - Ponaredke namerno kupi 37 odstotkov Evropejcev, starih med 15 in 24 let, 21 odstotkov pa jih zavestno dostopa do piratskih vsebin, kaže pregled stanja intelektualne lastnine in mladih za leto 2022, ki ga je danes objavil Urad EU za intelektualno lastnino (EUIPO). Na tej ravni sta tudi deleža v Sloveniji - znašata namreč 37 in 20 odstotkov.