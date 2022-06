Računsko sodišče: Država pri projektu drugi tir neučinkovita

Ljubljana, 8. junija - Vlada in infrastrukturno ministrstvo pri vzpostavljanju podlag za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom Divača-Koper nista bila učinkovita, delno učinkovita pa sta pri nadziranju izvajanja projekta, je ugotovilo računsko sodišče v reviziji, ki se je nanašala na obdobje od začetka leta 2015 do 30. junija 2020. Neučinkovita je bila tudi direkcija.