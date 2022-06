V Mirni Peči razstava Obrazi dediščine jugovzhodne Slovenije

Mirna Peč, 8. junija - V Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v Mirni Peči na Dolenjskem bodo drevi ob 18. uri odprli razstavo Obrazi dediščine jugovzhodne Slovenije, na kateri bodo predstavili delo in projekte novomeške območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije v zadnjih desetih letih. Razstava bo na ogled do 20. julija.