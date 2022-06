Odpoklic Metallisk kafetiere za kuhalno ploščo

Ljubljana, 8. junija - Podjetje Ikea je iz prodaje odpoklicalo Metallisk kafetiero za kuhalno ploščo 0,4 litra z varnostnim ventilom iz nerjavečega jekla z datumskimi žigi med 2040 in 2204, ker se lahko izdelek med uporabo razpoči.

Tveganje se je povečalo po zamenjavi materiala in spremembi zgradbe varnostnega ventila, zato odpoklic velja samo za izdelke z varnostnim ventilom iz nerjavečega jekla (srebrne/sive barve). Ta odpoklic ne zadeva nobenih drugih enot. Metallisk kafetiero z varnostnim ventilom iz nerjavečega jekla in datumskimi žigi med 2040 in 2204 (LLTT) je mogoče vrniti v katerokoli trgovino Ikea za povračilo celotne kupnine. Dokazilo o nakupu (račun) ni potrebno.

Za več informacij lahko kupici obiščejo spletno stran www.ikea.si ali stopijo v stik s podjetjem Ikea prek brezplačne telefonske številke 01/810-77-81.