Ljubljana, 8. junija - Novinarska konferenca Delavske svetovalnice, na kateri bodo predstavili primere kršitev pravic delavcev v podjetjih Selea in Marinblu in odziv organov pregona in nadzora, bo danes ob 11.30 v prostorih Obalne sindikalne organizacije KS90 na Trgu Brolo 2 v Kopru, so sporočili iz Delavske svetovalnice.