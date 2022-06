Sporočilo uredništvom - predsednik republike Pahor bo sprejel predsednika Zveze za mednarodni šport za vse TAFISA Changa ter člane izvršnega in častnega odbora

Ljubljana, 8. junija - Predsednik republike Borut Pahor bo danes ob 10. uri v veliki dvorani predsedniške palače na Erjavčevi 17 sprejel predsednika Zveze za mednarodni šport za vse TAFISA Ju-Ho Changa ter člane izvršnega odbora TAFISE in častnega odbora 27. svetovnega kongresa, ki poteka v Portorožu med 8. in 12. junijem, so sporočili iz predsedniške palače.