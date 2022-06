V Hrastniku se bo konec meseca pričel drugi filmski festival Kamerat

Hrastnik, 8. junija - V prostorih nekdanjega Rudnika Trbovlje-Hrastnik bo od 30. junija do 2. julija potekal drugi filmski festival Kamerat, edini festival delavskega filma v Sloveniji. Poleg 16 filmov domače in tuje produkcije bo tudi letos gostil pester spremljevalni program s številnimi gosti iz sveta filmske umetnosti in delavskega boja.