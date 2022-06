Azijske borze v zelenem

Tokio, 8. junija - Indeksi na borzah v Aziji so se danes obarvali zeleno in tako sledili smernicam, ki so jih v torek začrtali na Wall Streetu. Vlagatelji po poročanju tujih agencij pozdravljajo tudi odpravo strogih protikoronskih ukrepov na Kitajskem, a analitiki opozarjajo, da gospodarska tveganja ostajajo. Izpostavljajo predvsem inflacijo in vojno v Ukrajini.