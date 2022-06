Neurja v številnih delih države povzročala težave

Maribor, 8. junija - Slovenijo je v torek zvečer zajela hladna fronta z močnimi nalivi in vetrom. Neurja so se pojavljala po vsej državi razen na Primorskem. Gasilci so črpali meteorno vodo iz poplavljenih objektov, odstranjevali podrta drevesa, nameščali protipoplavne vreče, pokrivali poškodovane strehe in gasili požare, ki so jih povzročile strele.