Herry Kane rešil Anglijo v 88. minuti iz 11-metrovke

Ljubljana, 7. junija - Osrednji obračun večera v nogometni ligi narodov med Nemčijo in Anglijo v Münchnu se je končal brez zmagovalca. Domačini so povedli preko Jonasa Hofmanna v 50. minuti, gostje pa so izenačili iz enajstmetrovke Herryja Kanea v 88. minuti. Druga tekmo v ligi A med Italijo in Madžarsko se je končalo z zmago gostiteljev z 2:1.