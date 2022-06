Delo o vpisu v srednje šole (8. 6.)

Ljubljana, 7. junija - Špela Kuralt v komentarju Teža nacionalnega preverjanja znanja piše o NPZ, ki šteje le takrat, ko ima več kandidatov pri vpisu v srednjo šolo z omejitvijo vpisa enako število točk iz ocen. In ker so te situacije redke, učenci za NPZ niso motivirani. Avtorica meni, da je potrebno veljavo NPZ in okoliščine vpisa v srednjo šolo spremeniti.