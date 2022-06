Večer o podražitvah na vseh področjih (8. 6.)

Ljubljana, 7. junija - Timotej Milanov v komentarju Dražji novi svet piše o problematiki zemeljskega plina, ki je v veliki meri uvožen iz Rusije, in težavah pri izvozu žit in oljnih semen iz Ukrajine, zaradi katerih lahko pričakujemo družbene nemire z nepričakovanimi razpleti. Avtor meni, da vojna tako resnično dobiva globalne razsežnosti in posledice.