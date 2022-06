30 let po smrti Ivana Krambergerja novinar Kršinar analiziral njegov program in volivce

Ljubljana, 7. junija - Komu je bil napoti Ivan Kramberger, se v novo izdani knjigi sprašuje novinar Igor Kršinar. To ni knjiga o nedokazanih teorijah zarot, temveč knjiga, ki prikazuje Krambergerjev politični program in kaže, kdo so bili njegovi volivci, je dejal. O svojih spominih na Krambergerja sta na predstavitvi spregovorila tudi Lojze Peterle in Milan Kučan.