Pahor v Sovodnjah poudaril pomen Trubarja in slovenskega jezika

Pahor je v svojem nagovoru poudaril tudi pomen Primoža Trubarja za slovenski narod. "Trubar je podaril našemu narodu nekaj čudovitega - knjigi v maternem jeziku. Bil je utemeljitelj naše pisane besede in s tem postavil temelje našega narodnega razvoja," je dejal predsednik republike, ki se je na povabilo župana občine Sovodnje ob Soči v Italiji Luce Piska udeležil današnje slovesnosti z naslovom Vsi smo Trubarjevi.

Pripravili so jo krajani Rubij pred slovenskim državnim praznikom 8. junija, posvečenem avtorju prve slovenske knjige. Slovesnost je potekala ob spomeniku Primoža Trubarja, postavljenem leta 2008 v počastitev 500-letnice rojstva očeta slovenskega knjižnega jezika.

"Slovenski jezik je bil in bo temelj naše samobitnosti. Z njim smo si zagotavljali preteklost in si bomo zagotovili prihodnost," je dejal Pahor, ki je bil slavnostni govornik na slovesnosti, ob tej priložnosti pa je k Trubarjevemu spomeniku tudi položil venec.

Po zgodovinskih pričevanjih naj bi Trubar novembra leta 1563 prespal v bližnjem rubijskem gradu, danes pa je Trubarjev spomenik v zamejstvu simbol Trubarjeve izjemne vloge za slovenski jezik, na katerem je bil utemeljen slovenski narod že davno pred ustanovitvijo svoje države, so navedli v uradu predsednika republike.

Pahor se je ob tem tudi zahvalil "italijanskim prijateljem, da razumejo pomen slovenske besede za ohranitev naše samobitnosti". Kot je ob tem še dejal, "skupaj praznujemo tudi naše evropejstvo - kot Slovenci, kot Italijani, kot povezana družina narodov in držav".

"Kot bi Primož Trubar slutil, da nam bo v tem smislu prišel prav kot del reformacije, kot del gibanja, ki je pred pol tisočletja na drugačen, a zelo vizionarski način že skušalo povezati Evropo v celoto," je povedal predsednik.

"Naša prihodnost je odvisna od sporočil in dejanj, ki jih odrasli posredujemo novim generacijam. Te vrednote morajo biti skupne vsem Evropejcem, saj verjamemo, da je Evropska unija jamstvo za mir, človekove pravice in osebne svoboščine in da je vojna, kjerkoli na svetu in kadarkoli v času, neprimerno sredstvo za reševanje mednarodnih sporov," pa je poudaril župan Pisk.

Na slovesnosti so nastopili učenke in učenci Osnovne šole Petra Butkoviča Domna, dijakinje in dijaki klasičnega liceja Primož Trubar iz Gorice, gojenci Glasbene matice in Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel ter dekliška vokalna skupina Biseri, so še navedli s sporočilu Pahorjevega urada.