V gornjeradgonski Aleji velikih odkrili doprsni kip Ivana Krambergerja

Gornja Radgona, 7. junija - V Aleji velikih na Maistrovem trgu v Gornji Radgoni so danes ob 30. obletnici smrti odkrili doprsni kip dobrotnika, inovatorja in politika Ivana Krambergerja. Govorniki so ob tem spomnili na njegovo izjemno izumiteljsko in dobrotniško vlogo, zavzemanje za samostojno Slovenijo in vizionarske napovedi.