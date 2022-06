V Slovenski kinoteki čas za italijanski film

Ljubljana, 8. junija - S projekcijo dokumentarnega filma Giuseppeja Tornatoreja z naslovom Ennio o življenju in delu filmskega skladatelja Ennia Morriconeja se bo drevi v Slovenski kinoteki začel Teden italijanskega filma, ki bo do nedelje ponudil izbor sodobnih avtorskih igranih in dokumentarnih celovečercev ter program kratkometražnih filmov s Sardinije.