Grims: Vlada je že v prvih nekaj dneh poteptala ustavo

Ljubljana, 7. junija - Poslanec SDS Branko Grims vladi Roberta Goloba očita, da je že v prvih nekaj dneh poteptala ustavo. In sicer s tem, ko je zahtevala sezname zaposlitev v času Janševe in Šarčeve vlade, ter s tem, ko je notranja ministrica Tatjana Bobnar umaknila soglasje za tožbe glede neprijavljenih shodov. Grims meni, da gre za nezakonite in neustavne poteze.