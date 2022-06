Zavezništvo za demokratično in pravično Slovenijo za preklic nakupa boxerjev

Ljubljana, 7. junija - Civilno družbene skupine, združene v Zavezništvu za demokratično in pravično Slovenijo, so s posebno izjavo podprle novo vlado in ministra za obrambo Marjana Šarca, da izvedejo vse potrebno za preklic nabave 45 oklepnikov boxer 8x8. Ob tem se sprašujejo, ali majhna država, kot je Slovenija, potrebuje tako velike tarče, kot so omenjeni oklepniki.