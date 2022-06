Arso s spletnimi pripomočki za spremljanje neurij

Ljubljana, 7. junija - Lokacije in točen čas nenadnih neurij je v Sloveniji težko napovedati. Na Agenciji RS za okolje (Arso) so zato pripravili seznam spletnih pripomočkov, s katerimi je mogoče neurja spremljati in kar najbolj natančno oceniti njihovo dejansko moč ter kraj in čas delovanja. Te informacije pomagajo pri odločitvi kako ustrezno ukrepati.