Policija izsledila moškega, ki je v sredo streljal v središču Celja

Celje, 7. junija - Celjski policisti so v ponedeljek izsledili in odvzeli prostost 23-letnemu tujemu državljanu, prijavljenemu v Celju, ki je v sredo v Kosovelovi ulici, v bližini ene izmed celjskih srednjih šol, v zrak izstrelil par nabojev in pobegnil s kraja dogodka. Po opravljenih preiskovalnih dejanjih so ga izpustili na prostor.