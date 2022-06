Hrvaški nevladniki proti podaljšanju življenjske dobe Neka

Krško/Zagreb, 7. junija - Okoljska organizacija s sedežem v Zagrebu Zelena akcija nasprotuje izdaji soglasja za podaljšanje življenjske dobe Nuklearne elektrarne Krško (Nek) s 40 na 60 let, so sporočili iz organizacije. Kot argument za to so navedli odsotnost ustrezne ocene vpliva podaljšanja delovanja Neka na okolje.