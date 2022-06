V Ljubljani se začenja osmi festival Ment

Ljubljana, 8. junija - V prestolnici se bo začel osmi mednarodni glasbeni festival Ment Ljubljana. Festival odkriva izvajalce na lokalni, regionalni in evropski sceni ter je namenjen mreženju v vseh delih glasbenega posla. Letos je združil moči z avstrijskim festivalom Elevate in domačo Drugo godbo. Do 10. junija se bodo na 15 prizoriščih zvrstili koncerti in konference.