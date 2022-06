Aktivisti Greenpeacea z akcijo v Jadranskem morju pozvali k opustitvi plina v EU

Pulj, 7. junija - Aktivisti naravovarstvene organizacije Greenpeace iz Hrvaške, Madžarske, Poljske in Irske so se danes povzpeli na plinsko ploščad Ivana B na severu Jadranskega morja, približno 50 kilometrov od hrvaške obale. Protestniki so s transparentom Evropsko komisijo pozvali, naj se do leta 2035 preneha uporabljati plin v EU, so sporočili iz Greenpeacea.