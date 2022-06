V EU od sredine leta 2024 enoten polnilnik elektronskih naprav

Bruselj, 7. junija - Mobilni telefoni in druge elektronske naprave, prodane v EU, morajo imeti od sredine leta 2024 dalje enoten polnilnik, so se danes strinjali pogajalci Evropskega parlamenta in Sveta EU. Glede na politični dogovor bo EU kljub vztrajnemu nasprotovanju ameriškega tehnološkega velikana Apple dobila univerzalni polnilnik z vhodom USB-C.