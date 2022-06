Nagradili najboljše inovatorje v primorsko-notranjski regiji

Postojna, 7. junija - GZS Regionalna zbornica Postojna je danes nagradila najboljše inovacije v primorsko-notranjski regiji za leto 2022. Podelili so tri zlata priznanja, ki so se uvrstila tudi v nacionalni izbor, eno srebrno in tri bronasta priznanja ter osem priznanj za prispevek na področju inovativnosti, so sporočili iz Gospodarske zbornice Slovenije (GZS).