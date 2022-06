Interseroh: Zmagalo je okolje

Ljubljana, 7. junija - Zmagalo je slovensko okolje, so v odzivu na sklep ustavnega sodišča, ki je začasno zadržalo izvrševanje več členov zakona o varstvu okolja, zapisali v družbi Interseroh. Ustavno sodišče je zakonodajalcu in vladi podarilo čas, da v novi sestavi vnovič premisli sistem upravljanja z odpadki v Sloveniji, so prepričani.