Ukrajina osvobodila več vasi na jugu države, ruske enote zavzele del Severodonecka

Kijev/Moskva, 7. junija - Ukrajinske sile naj bi nedavno prevzele nadzor nad nekaterimi vasmi na meji med črnomorskima regijama Mikolajiv in Herson in odbile več ruskih protinapadov. Medtem pa je ruski obrambni minister Sergej Šojgu danes dejal, da so ruske sile v celoti zavzele stanovanjska območja mesta Severodoneck, poroča francoska tiskovna agencija AFP.