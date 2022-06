Državljan Indije v tovornem delu kombija nezakonito prevažal tujce

Koper, 7. junija - Koprski policisti so v ponedeljek ob 20.30 pri Malih Ločah ustavili kombi, ki ga je vozil 42-letni državljan Indije. V tovornem delu vozila je bilo 17 tujcev, ki so v Slovenijo vstopili nezakonito, in sicer 14 državljanov Indije in trije državljani Pakistana.