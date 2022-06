V Ankaranu psi napadli žensko

Koper, 7. junija - Koprske policiste so v ponedeljek ob 18.50 obvestili, da je v Ankaranu občanko napadel trop psov. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je 20-letna domačinka hodila proti domu, ko so jo napadli štirje psi, last 64-letne Ankarančanke. Zapodili so se vanjo, dva psa sta jo ugriznila v nogi. Odpeljali so jo v bolnišnico.