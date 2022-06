Poziv k javno dostopnim poročilom uprave za varno hrano

Ljubljana, 7. junija - Poročila Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin naj bodo javno dostopna. S tem bi se potrošnikom omogočilo, da igrajo aktivno vlogo v živilski verigi, so ob današnjem svetovnem dnevu hrane poudarili v zvezi potrošnikov in TI Slovenia. Po njihovem je nujna tudi reforma inšpekcijskega nadzora.