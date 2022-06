Ljubljana, 7. junija - Na borznem parketu Ljubljanske borze se dopoldne tečaji delnic gibljejo navzgor. Indeksu SBI TOP k 0,44-odstotni rasti pomagajo zlasti delnice Krke, ki so se do okoli 11.30 podražile za 1,94 odstotka, hkrati pa so bile z 236.800 evri sklenjenih poslov najbolj prometne.