Novogoriška občina pripravila razvojno trajnostno strategijo do leta 2030

Nova Gorica, 7. junija - Na Mestni občini Nova Gorica so pripravili osnutek trajnostne urbane strategije z opredelitvijo potreb in ukrepov do leta 2030, s čimer v celoti pokrivajo obdobje evropske finančne perspektive 2021-2027. Predlog dokumenta je v javni obravnavi, saj je želja novogoriške občine, da občani prispevajo k oblikovanju končnih vsebin.