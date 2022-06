V shemi izbrane kakovosti tudi sektor drobnice

Ljubljana, 7. junija - Kmetijsko ministrstvo je potrdilo specifikacijo za meso drobnice in mesne izdelke iz mesa drobnice z označbo izbrana kakovost, država pridelave in predelave Slovenija. S tem je v shemo Izbrana kakovost - Slovenija poleg sektorjev govejega, prašičjega in perutninskega mesa ter mleka in sadja vstopil tudi sektor drobnice.