Dosežen politični dogovor o direktivi o minimalni plači

Bruselj, 7. junija - Francosko predsedstvo Svetu EU in pogajalci Evropskega parlamenta so dosegli politični dogovor o osnutku direktive o minimalni plači v EU. Namen te zakonodaje bo spodbujanje vzpostavitve ustrezno visoke zakonsko določene minimalne plače, s tem pa dostojnih delovnih in življenjskih pogojev zaposlenih v uniji, sta sporočili pogajalski strani.