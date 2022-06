Direktor Tovarne olja Gea: Dogajanje v Ukrajini izziv, a z iznajdljivostjo smo kakovostno oskrbeli trg

pogovarjal se je Gregor Mlakar

Slovenska Bistrica, 9. junija - Tovarna olja Gea je leto 2021 sklenila uspešno, celo nad načrti. Čeprav je bilo na trgu precej turbulentno, so se dogajanju prilagodili. Kot je za STA dejal direktor bistriškega podjetja Igor Hustić, so letos razmere tudi zanje velik izziv, zlasti zaradi vojne v Ukrajini, a so eno redkih podjetij, ki jim je uspelo dobaviti dovolj surovega olja.