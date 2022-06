Ibrahim Mahama umetniški vodja 35. grafičnega bienala Ljubljana

Ljubljana, 7. junija - Vizualni umetnik Ibrahim Mahama iz Gane je imenovan za umetniškega vodjo 35. grafičnega bienala Ljubljana, so sporočili iz Mednarodnega grafičnega likovnega centra (MGLC). Mahama vabilo sprejema kot izziv in priložnost, da med drugim znova obudi nekatere izgubljene trenutke ali splete vezi, ki so nekdaj obstajale med Gano in Jugoslavijo.