Vreme: Delno jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala

Ljubljana, 7. junija - Danes bo delno jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne se bodo na severozahodu začele pojavljat krajevne plohe in nevihte, ki bodo proti večeru tudi drugod vse pogostejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28, na Goriškem do 30 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči bodo nevihte prehodno zajele večji del države. Vmes bodo tudi nalivi. Prehodno bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj Celzija. V sredo zjutraj bodo padavine ponehale, od zahoda se bo delno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Primorskem okoli 27 stopinj Celzija.

Obeti: Do četrtka zjutraj bodo plohe in posamezne nevihte od zahoda znova zajele večji del Slovenije. Padavine bodo čez dan od zahoda počasi slabele in na Primorskem tudi ponehale. Zapihal bo severni veter, na Primorskem burja. Hladneje bo. V petek bo sprva oblačno, rahel dež bo povsod ponehal, popoldne se bo od zahoda jasnilo. Pihal bo okrepljen severni veter.

Vremenska slika: Vremenska fronta je dosegla Alpe in bo ponoči prešla Slovenijo. V višinah z jugozahodnim vetrom priteka nad naše kraje spet bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan pa bodo plohe in nevihte od zahoda zajele večino sosednjih pokrajin, le v krajih vzhodno od nas bo do večera še suho. V sredo bodo padavine ponehale, najkasneje v krajih južno in vzhodno od nas. Popoldne se bo deloma zjasnilo.

Biovreme: Danes čez dan se bo vremenska obremenitev krepila, popoldne bo veliko ljudi imelo značilne vremensko pogojene težave. V sredo čez dan bo vremenska obremenitev oslabela.