Letošnji svetovni dan varnosti hrane z geslom Varnejša hrana - boljše zdravje

Ljubljana, 7. junija - Danes je svetovni dan varnosti hrane, ki tokrat poteka z geslom Varnejša hrana - boljše zdravje. Varnost hrane je skupna odgovornost vseh členov v agroživilski verigi, državnih organov in potrošnikov, temeljiti pa mora na medsebojnem zaupanju in pravočasni izmenjavi informacij, poudarjajo v upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.