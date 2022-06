Donald najbolje plačani obrambni igralec v zgodovini lige NFL

Los Angeles, 7. junija - Aaron Donald, ki je pred štirimi meseci z Los Angeles Rams postal prvak lige ameriškega nogometa NFL, je postal najbolje plačani igralec v zgodovini NFL, ki ne igra na položaju podajalca. Kot so danes zapisali pri NFL Networku in ESPN, so Rams za naslednje tri sezone povišali plačo 31-letniku za 40 milijonov dolarjev.