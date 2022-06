Hokejisti Colorado Avalanche brez poraza v finale lige NHL

Edmonton, 7. junija - Hokejisti Colorado Avalanche so v finalu zahodne konference severnoameriške lige NHL pometli z Edmonton Oilers in se v boju na štiri zmage brez poraza s 4:0 uvrstili v veliki finale lige NHL. Četrto tekmo v Edmontonu so dobili po podaljšku s 6:5 in se prvič po 21 letih uvrstili v finale boja za Stanleyjev pokal.