Velenjska občina v predstavitev oskrbovanih stanovanj na Žarovi cesti

Velenje, 7. junija - Velenjska občina bo danes predstavila projekt oskrbovanih stanovanj na Žarovi cesti, katerih gradnja se bo začela še letos. Nov objekt bo sodobno zasnovan in prilagojen starejšim in gibalno oviranim. V njem bo 12 stanovanjskih enot s skupnimi prostori za druženje, so sporočili z velenjske občine.