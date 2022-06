V ponovitvi finala SP delitev točk na Poljudu

Split, 6. junija - Svetovni prvaki Francozi in podprvaki Hrvati so si v današnji ponovitvi finala mundiala izpred štirih let v tekmi drugega kroga lige narodov na splitskem stadionu Poljud razdelili točke z izidom 1:1 (0:0). Francijo je v 52. minuti v prednost povedel Adrien Rabiot, Hrvaška pa je izenačila v 83. z zadetkom Andreja Kramarića z bele točke.